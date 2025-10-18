「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース３−１ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）の第３戦はドジャースが３−１でブルワーズに勝って３連勝とし、２年連続のワールドシリーズ進出にあと１勝に迫った。ドジャースの大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、先制点に導く右線三塁打。大谷は１７日の第４戦に先発登板する。右翼線際を転々とする打球を見て一気に加速