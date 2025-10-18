アメリカのトランプ大統領は、アメリカメディアのインタビューで自らが表明した中国に対する100％の追加関税について「持続可能ではない」との考えを示しました。トランプ大統領：（Q.既存の関税に100％を上乗せすれば中国への関税は157％になる。これは持続可能か？経済にどんな影響を与える？）持続可能とは言えないが、数字はそうなっている。多分無理だろう。トランプ大統領は17日に公開されたFOXビジネスの番組で、自らが表明