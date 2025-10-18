ＤｅＮＡ・萩原龍大チーム統括本部長（４８）が、今季限りで辞任することが１７日、分かった。同本部長はＤｅＮＡ本社から２０１２年に球団へ出向。２２年オフに編成トップに就任し、最新のＩＴ機器を駆使したデータ野球の強化で球界に新風をもたらし、サイ・ヤング賞右腕バウアーの獲得などに尽力した。現場とともに、フロントも新体制でスタートを切る。