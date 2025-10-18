「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース３−１ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）の第３戦はドジャースが３−１でブルワーズに勝って３連勝とし、２年連続のワールドシリーズ進出にあと１勝に迫った。２点リードの九回に登板した佐々木朗希投手（２３）が三者凡退に仕留め、ポストシーズン３セーブ目を挙げた。以下、主な一問一答。−前回は球速が低下していた。「体調面は