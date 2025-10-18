18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比580円高の4万8130円と急騰。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては547.85円高。出来高は1万8043枚となっている。 TOPIX先物期近は3202ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は31.56ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48