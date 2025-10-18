歌手の木村カエラ（40）がインフルエンザに感染していたことを19日、自身のインスタグラムで報告した。木村は「インフルエンザにかかっていた私ですが、無事解熱し、出席停止期間もクリアして19日LIVEAZUMAに参加できそうです！」と明かした。無事に回復したものの「ちょうど19日から外に出ていいので、リハに参加できず、バンドメンバーが録音してくれたRH音源を聞いて、家で自主練です」とリハーサルには参加できなかっ