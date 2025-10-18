ＮＹ各市場１時台ダウ平均は２０２ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間12:01）（日本時間01:01） ダウ平均46154.43（+202.19+0.44%） ナスダック22572.05（+9.51+0.04%） CME日経平均先物48240（大証終比：+690+1.44%） 欧州株式17日GMT16:01 英FT100 9354.57（-81.52-0.86%） 独DAX 23830.99（-441.20-1.82%） 仏CAC40 8174.20（-14.39-0.18%） 米国債利