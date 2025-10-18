ダウ平均、ナスダックともにしっかり、米銀行株の買い戻しなど支え＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均はプラス圏推移。一時ゴールドマンサックスなどの売りからマイナス圏に転じるも、すぐに反発を見せた。前日比は、ダウ工業株３０種平均が２３５．０６ドル高の４万６１８７．３０ドル、ナスダック総合指数が６９．１６高の２万２６３１．７０。 序盤は昨日下げた要因となる銀行株の買戻しなどが中心と