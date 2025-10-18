◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）の第3戦に3―1で競り勝ち3連勝した。7回戦制のポストシーズンのシリーズで3勝0敗とリードした球団は41回のうち40回が勝ち上がり、突破率は97・6％。唯一、04年のア・リーグ優勝決定シリーズでレッドソックスがヤンキースに3連敗から4連