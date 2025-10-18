◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）【平成の怪物が行く松坂大輔の探球】ドジャースの佐々木投手は9回、先頭ボーン選手に2ボールになりました。続く3球目はほぼ真ん中に99.8マイル（約160.6キロ）の直球を投げ込んでストライク。球速が低下したなどと話題になりますが、この日もボール自体は前回登板と大きな違いはありませんでした。今の球速、強さがあれば、コ