【ロンドン１７日＝大西健太】大相撲のロンドン公演３日目を前に、幕内・玉鷲（片男波）と同・欧勝馬（鳴戸）が、お土産を買いにロンドンの街へ出かけた。玉鷲が考えた約４時間で５か所以上を回る弾丸スケジュールをこなし、ホテルへ戻って来た時には、手荷物でいっぱいになっていた。玉鷲は紅茶店で店員と話し込み、香りを入念にチェック。コーヒーや紅茶の香りにはこだわりがあるという。また言葉の壁を感じさせないコミュニ