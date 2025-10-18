ハンガリーのオルバン首相はロシアのプーチン大統領と電話会談したと明らかにするとともに、首都ブダペストで行われることになっている米ロ首脳会談の準備が「急ピッチで進んでいる」と強調しました。ハンガリーのオルバン首相は17日、SNSでロシアのプーチン大統領と電話会談したと明らかにしました。その上で、ウクライナでの戦闘終結をめぐり、ブダペストで行われることになっている米ロ首脳会談について「準備は急ピッチで進ん