【ベルリン＝工藤彩香、ロンドン＝市川大輔】川崎重工業とドイツの防衛企業タウルス・システムズが、巡航ミサイル向けのエンジンで事業協力を検討していることが１７日わかった。タウルス社は長射程巡航ミサイル「タウルス」（射程約５００キロ・メートル）などを開発・製造している。川崎重工はミサイル用として小型で高出力のエンジンを製造しており、ドイツ側関係者によると、タウルス社は自社の巡航ミサイルにこのエンジン