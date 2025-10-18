プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「チキンペッパーカツ」 「ビーンズサラダ」 「濃厚！かぼちゃスープ ミキサーなしで絶品の味わい by杉本 亜希子さん」 の全3品。 チキンカツは粗びき黒コショウをきかせてパンチのある一品に。スープはビタミンが豊富なカボチャを使って。【主菜】チキンペッパーカツ パン粉は細かいタイプを使って軽い仕上がりに！ ©Eレシピ 調理時間：20分