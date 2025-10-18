◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）第３戦でブルワーズに競り勝ち、３連勝で２年連続ワールドシリーズ（ＷＳ）進出へ王手をかけた。佐々木朗希投手（２３）が９回に登板し、１回を完全に抑えてポストシーズン（ＰＳ）３セーブ目をマークした。