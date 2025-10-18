メガバンクが、円やドルなどの法定通貨と連動するステーブルコインを共同発行する方向で検討していることがわかりました。関係者によりますと、ステーブルコインの共同発行を検討しているのは三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の3メガバンクです。ステーブルコインは紙幣や硬貨ではなくネット上で使える電子決済手段で、円やドルなどの法定通貨と連動します。まずは法人向けにシステムを構築し、第1弾として三菱商事での活用