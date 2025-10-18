天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが東南アジアのラオスを公式訪問されることが決まりました。海外の公式訪問は初めてとなります。国際親善のためラオスを公式訪問されることが決まった愛子さま。来月17日から22日にかけ、首都ビエンチャンや古都ルアンパバーンなどを訪問される予定です。今回の訪問は日本との外交関係樹立70周年にあたってラオス政府から招待を受けたもので、愛子さまにとって初めての海外公式訪問になります。現地