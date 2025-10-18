21日に行われる見通しの首相指名選挙。自民・維新の連立をめぐる政策協議の進展は。17日午後3時ごろの自民党本部。自民党・高市総裁：（Q.政策協議は順調ですか？）頑張っていきます。日本維新の会との2度目の政策協議に臨む高市総裁に、維新の吉村代表が突きつけた連立参加の絶対条件。「国会議員の定数1割削減」という高いハードルに、緊張感が漂う協議の行方は。日本維新の会・藤田共同代表：結論としては、今回の協議について