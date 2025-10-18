子どもへのお金に関する教育。いつ初めて何を教えればいいのでしょうか。ソニー銀行の調査によると、子どもと「お金に関する話をしていますか」という質問に対し、約40％の家庭が「金融教育をしている」と回答しました。年齢別にみると、金融教育を受ける機会は5歳以下で28％。一方、6歳から8歳の家庭では、お小遣いをもらい始めるタイミングをきっかけに、その割合が46％にまで上がっています。では、6歳から8歳の子どもにどのよ