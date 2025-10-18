17日、埼玉県上里町の関越自動車道で、道路脇の柵にぶつかった乗用車がトラックに衝突する事故がありました。警察は、乗用車を運転していた男を酒気帯び運転などの疑いで逮捕しました。警察によりますと、逮捕された大沢弘明容疑者は17日午前6時半ごろ、埼玉県上里町の関越自動車道の下り線で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、道路脇の柵にぶつかったあとトラックに衝突する事故を起こし、同乗していた男性2人を死亡させた疑いが