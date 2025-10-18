狂言師・野村萬斎の娘でＴＢＳ・野村彩也子アナウンサーが１７日、インスタグラムに新規投稿。夏の私服姿を公開した。「すっかり涼しくなってきたこの頃この間までノースリーブだったのにな〜」と肌色のホルターネックのノースリーブのトップスに、白いパンツを合わせたオフショットをアップ。「ポテトを頬張る毎日。。肌寒くなると温もりを欲するのかお芋が食べたくなるの、わかりますか？おいもってなんだかあった