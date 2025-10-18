立派な眉毛がトレードマークだった村山富市元総理が老衰のため亡くなりました。101歳でした。村山元総理は1924年、大分市に生まれ、1972年に当時の社会党から衆院選に出馬。初当選を果たしました。1994年、自・社・さきがけの連立政権で第81代総理大臣に就任。在任中には阪神淡路大震災などの対応にあたった他、戦後50年の村山談話を発表しました。