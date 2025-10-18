部下の既婚男性とホテルで密会していた群馬県の前橋市長。続投と自身の報酬の削減を表明しました。前橋市小川晶 市長「選挙の時の公約を一日でも早く果たしてほしいという市民の強い言葉をいただき、ここで退くのではなく、掲げた公約を実現することが私に課せられた責任であると、改めて職責の重さを感じるに至りました。市長としての道義的責任を明確にするため、自らの報酬の一部削減を含む処分案、報酬の50％の削減を議