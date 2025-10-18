ＮＹ各市場０時台ダウ平均は７３ドル高ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式17日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均46025.78（+73.54+0.16%） ナスダック22523.20（-39.34-0.17%） CME日経平均先物48230（大証終比：+680+1.41%） 欧州株式17日GMT15:02 英FT100 9369.39（-66.70-0.71%） 独DAX 23869.02（-403.17-1.66%） 仏CAC40 8204.84（+16.25+0.20%） 米国債利