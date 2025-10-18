KAFUNÉが、全国フジテレビ系“ノイタミナ”のTVアニメ『しゃばけ』の第三話が放送となった今夜、エンディングテーマ「脈脈」のMVを公開した。◆KAFUNÉ 動画イラストは、新進気鋭のイラストレーター・ヤマガタが手掛け、クリエイティブのディレクションを、名立たるアーティストのクリエイティブを手掛けるアートディレクター・豊島紳太郎が担当した。そして、10月29日発売のアニメ盤CDの予約が受付中なので、まだの方は