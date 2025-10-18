１７日、アナンド氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京10月17日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は17日、カナダのアナンド外相と北京で会談した。１７日、王毅氏とアナンド氏の会談の様子。（北京＝新華社記者／岳月偉）