１７日、ハルビン市香坊区の公浜路を歩く人々。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン10月17日】中国黒竜江省では17日、各地で15日に続き雪が降り、街並みが再び白く染まった。１７日、ハルビン市の氷雪大世界パークで、雪化粧をバックに一層鮮やかに映えるカエデ。（ハルビン＝新華社配信／張樹）１７日、雪化粧したハルビン市内の中山路付近。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／謝剣飛）１７日、雪の降る綏化市