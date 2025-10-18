警察車両の赤色灯17日午後5時半ごろ、埼玉県和光市の県道交差点で、キックボードに乗っていた同市に住む小学生の女児（10）が乗用車にはねられ、意識不明の重体で病院に搬送された。県警朝霞署は同日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、車を運転していた会社員緒方貴光容疑者（49）＝東京都八王子市＝を逮捕した。署によると、交差点を渡ろうとしていた女児とぶつかったとみられ、署が原因を調べている。