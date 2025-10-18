【ロンドン、ワシントン共同】国際海事機関（IMO）は17日、国際海運からの温室効果ガス排出を2050年ごろまでにゼロとする規制枠組みについて、採決を検討する会合を1年延期することで合意した。加盟国は会合再開まで合意形成に取り組むと表明した。今年4月の会合で規制枠組みに合意し、ロンドンで開かれた会議で17日に採択される見通しだった。コスト増を招くとして規制に反対するトランプ米大統領が加盟国に圧力をかけたこと