◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日、みずほペイペイドーム）こんな試合もある。そんな表現は短期決戦に限定すれば「禁句」かもしれないが、負けてしまったことは仕方がない。大事なのは切り替えて、次の試合に臨むことだ。敗戦を見届けた王球団会長も言っていた。「今日は仕方ない。（先発の）伊藤にうまくやられたね。そんなに力を入れたような