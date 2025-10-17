ポンドドル一時１．３４００割れ、ドル高の流れ継続＝NY為替 東京午後からロンドン早朝にかけて１．３４７０台を付けたポンドドルは１．３３９８まで下げた。米銀行株の下げ一服を受けたドルの買戻しがポンド安ドル高に寄与。ドル円が上昇していることもあって、ポンド円はしっかり。 GBPUSD 1.3400GBPJPY201.74