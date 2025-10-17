ロンドン市場午前にリスク警戒もあって５６．６０ドルを付けたNY原油先物は、その後５７．７０ドル台まで上昇。前日日もプラスとなった。その後少し下げての推移。 NY原油先物11 月限（WTI） 1バレル＝57.29（-0.17-0.30%）