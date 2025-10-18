〚新興国通貨】ドルペソはロンドン市場で一時１８．５５＝メキシコペソ ドルメキシコペソはロンドン朝に１８．４５前後から１８．５５前後まで上昇。その後上昇分を打ち消す展開。方向性を探る形となっている。 USDMXN18.440