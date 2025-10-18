2003（平成15）年10月18日、第三セクター、えちぜん鉄道が全線開通を記念して勝山駅で出発式を開いた。正面衝突事故で運行を停止した京福電鉄の福井県内2路線の営業を引き継いだ。社長を務める勝山市の山岸正裕市長が「安全性、利便性を追求し、地域と県民のための鉄道として全力で疾走します」とあいさつした。