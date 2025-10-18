◇フィギュアスケート・GPシリーズ第1戦第1日（2025年10月17日フランス・アンジェ）18日の男子SPに向けた公式練習が行われ、壷井達也（シスメックス）と三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が汗を流した。壷井はフリー曲かけでサルコー、トーループの4回転2種を降り、三浦もループなど4回転3種を着氷した。低調だった前日の公式練習後には、ホテルのキッチンで購入した肉を2人で食らった。この日は見違えるように再生