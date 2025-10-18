マダムシンコでおなじみの信子さん（73）が19歳年下のイケメン夫を紹介。ヒコロヒーらが「かっこいい！」と歓声を上げた。【映像】73歳マダム信子の19歳年下イケメン夫（出会った23歳当時の写真も）10月17日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#7が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコ