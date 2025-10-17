波瑠と川栄李奈がダブル主演を務める『フェイクマミー』(毎週金曜22:00〜)の第3話にアイドルグループ・＝LOVEの高松瞳がゲスト出演することが17日、明らかになった。TBSドラマ初出演となる。一ノ瀬玲奈の高松瞳『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるファミリークライム・エンターテインメント。大手企