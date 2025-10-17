タレント・菊地亜美が１７日、フジテレビ「酒のツマミになる話」に出演。北海道で郵便局の局長だった父親が６０歳で退職し、２年前に母とともに東京で暮らすようになり、驚きの第二の人生をスタートさせたことを明かした。ある日、父親が「東京でやること決めたから」とエキストラ事務所に入った（登録）したことを報告したそうで、「バカリズムさん脚本のドラマの撮影とかＣＭの撮影に行ってる。すごい出始めたんです」と売れ