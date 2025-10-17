◇明治安田J1リーグ第34節神戸0-0鹿島（2025年10月17日ノエスタ）史上2クラブ目のリーグ3連覇は極めて厳しい状況となった。王者・神戸は首位・鹿島とスコアレスドロー。勝ち点5差を詰めることができなかった。「アクシデントは付き物で、常に準備はしていた。でも率直な感想を言えば、あまり試合に入れていなかったかなということです」唇を噛んだのは8月16日のリーグ横浜FC戦以来の出場となったMF佐々木大樹だ。MFエ