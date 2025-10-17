メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県大紀町で17日、夜間に大きな地震が発生し津波が来る想定で避難訓練が行われました。 大紀町・錦地区は、南海トラフ巨大地震で最大16メートルの高さの津波が想定されています。 訓練は、午後6時半に大きな地震が発生し、津波が襲来するという想定で行なわれました。 錦地区には2基の津波避難タワーを含め、30カ所の津波避難場所が設置されていて住民らは足元を照らすな