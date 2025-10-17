アメリカ中西部のイリノイ州で、大豆が貯蔵されていたサイロが突然、倒壊し、周辺地域で停電が発生する事態となりました。【画像】穀物サイロ倒壊現場の様子CNNによりますと、イリノイ州の小さな町、マーティントンで15日、収穫された大豆約800tが入った穀物貯蔵用のサイロが倒壊しました。コンクリート製のサイロは、火花を散らしながら一気に崩れ落ちました。倒壊する前に、たまたま近くにいた救急隊員がサイロの一部が