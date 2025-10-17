30年前に東京・大田区で起きた強盗事件で、フィリピンから移送されて逮捕された男が、「奪った現金を逃亡資金にあてた」という趣旨の話をしていることがわかりました。【画像】30年前の強盗事件「奪った現金 逃亡資金にあてた」相原久仁雄容疑者（62）は、1995年2月、仲間と共謀し大田区蒲田のマンション内にあったゲーム喫茶で、経営者の男性に刃物を突きつけるなどして暴行を加え、現金約70万円を奪った疑いがもたれています