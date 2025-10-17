◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク0―6日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの正木智也外野手（25）が半年ぶりに1軍の舞台に立った。安打は出なかったもの「不安はなかった。自信を持って（打席に）入れた」と充実感をにじませた。7回1死一塁で代打として登場。名前をコールされると場内では大歓声が上がった。「あんな大歓声になると思わなかったので、ちょ