◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク0―6日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）無傷での突破はかなわなかった。九回2死。嶺井が遊直に倒れ、スコアボードに最後の「0」が刻まれた。散発5安打の零封負け。八回まで沈黙を強いられた先発の伊藤に、小久保監督は「昨日の福島といい、こんな大舞台ですごい投球をされた」と脱帽した。日本ハムの先発に苦戦する展開が続くCSファイ