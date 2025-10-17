米国・ＷＷＥの日本大会「ＷＷＥスーパーショージャパン」（１７、１８日、東京・両国国技館）の初日大会が１７日に行われ、?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、日本凱旋で躍動した。昨年７月以来１年３か月ぶりの凱旋を果たしたイヨはこの日リア・リプリーと組み、因縁のカブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）と激突。イヨは「ダメージＣＴＲＬ」時代からアスカ、カイリと組んできたが、宿敵リアと