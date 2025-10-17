ＮＹ各市場２３時台ダウ平均は１２８ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式17日（NY時間10:05）（日本時間23:05） ダウ平均46080.48（+128.24+0.28%） ナスダック22581.90（+19.36+0.09%） CME日経平均先物48315（大証終比：+765+1.59%） 欧州株式17日GMT14:05 英FT100 9367.96（-68.13-0.72%） 独DAX 23946.21（-325.98-1.34%） 仏CAC40 8201.83（+13.24+0.16%）