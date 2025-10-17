テスラ大幅高＝米国株個別 米EV大手テスラ株が２％を超える上昇。マグニフィセントセブン全体が総じて小幅高となる中で、テスラの株高が目立っている。同業でテスラ社を抜いてEV車販売台数で世界一となっている中国のBYDがバッテリー関連で１１万５千台のリコールとの報道があり、テスラ株には追い風となっている面がある。 テスラ＜TSLA＞438.53（+9.78+2.28%）