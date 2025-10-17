韓国の李在明大統領が村山富市元総理が亡くなったことを受けて、「功績と献身を永く記憶に留めたい」などとコメントしました。韓国の李在明大統領はきょう、フェイスブックを更新し、村山元総理が亡くなったことについて「大韓民国の国民を代表し、衷心より哀悼の意を表します」とコメントしました。そのうえで、村山元総理が1995年に発表した、いわゆる「村山談話」に言及し「過去の歴史に対する痛切な反省の意と心からのお詫びの