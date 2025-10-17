ボートレース大村の「ＢＴＳ鹿島開設１０周年記念〜しあわせ街道杯〜」は１７日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決定した。武富智亮（３６＝佐賀）は準優９Ｒ、５コースから道中追い上げ、２着として優出を決めた。相棒の１３号機は「足に関しては、レース足が良かったですね。ターン回りも押していたし、準優が一番良かった」と上々の仕上がり。近況も５節連続で準優進出中で、うち３優出で準Ｖ２回