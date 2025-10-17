2025年10月18日(土)・19日(日)開催の「マチ★アソビ Vol.29」に向けて17日夕方、前夜祭が開催されました。マチ★アソビはVol.28から運営体制に変更があり、今後も持続可能なイベントとしていくための取り組みとして新しく「オフィシャルサポーター」がスタート。前夜祭では、このオフィシャルサポーターに事前申し込みを行った人の名前を掲出する「名入れ式」が行われました。マチ★アソビ本番に向けての設営が完了している藍場浜